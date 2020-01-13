رياضة | مانشستر سيتي يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات نارية في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات نارية في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بريطانية بأن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرغب في تدعيم صفوف الفريق وإعادة هيكلة التشكيلة الأساسية بسبب تراجع مستوى الفريق في الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متخلفا عن ليفربول المتصدر بـ14 نقطة ومن الممكن أن يتسع الفارق إلى 17 نقطة لأن ليفربول لديه مباراة مؤجلة.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن صحيفة ذا صن البريطانية تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة في الموسم المقبل في حالة نجاحه في عقد الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جوارديولا يسعى لعقد العديد من الصفقات لعلاج المشاكل التي ظهرت في فريقه هذا الموسم وبالأخص في الخط الخلفي، حيث يسعى للتعاقد مع مدافعين جديدين في المحور، الأول هو روبن دياس مدافع بنفيكا ةيبلغ من العمر 22 عاماً أما الثاني هو باو توريس مدافع فياريال والذي يبلغ نفس السن أيضاً كما يسعى بيب للتعاقد مع بن تشيلويل نجم ليستر سيتي في ظل المستوى السيء الذي يقدمه بينجامين ميندي.

أنا في خط الوسط، فيسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع ساؤول نيجويز نجم أتلتيكو مدريد وهي الصفقة الرئيسية للنادي والتي ستكلف أموال طائلة، حيث لن يوافق أتلتيكو مدريد بالتفريط فيه بأقل من 100 مليون يورو.

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أما آخر الأسماء التي يرغب بيب جوارديولا هو في ضمها هو ميكيل أويارزابال نجم هجوم ريال سوسيداد والذي يقدم آداء مميز للغاية في الموسم الحالي علماً أنه مطلوب أيضاً من ريال مدريد وبرشلونة. وجاءت التشكيلة المتوقعة الاي نشرتها آس الإسبانية لمانشستر سيتي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: إدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياس (بنفيكا) - باو توريس (فياريال) - بن تشيلويل (ليستر سيتي)

خط الوسط: فيرناندينيو - ساؤول نيجويز (أتلتيكو مدريد) - كيفين دي بروين

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو - ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)