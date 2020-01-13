رياضة | موعد مباراة الأهلي| موعد مباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي| موعد مباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق اللقاء الذي يجمع بين أهلي جدة ومنافسه أبها، عند الساعة الثامنة والخمس دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة والخمس دقائق بتوقيت مصر، والخامسة والخمس دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يدخل أهلي جدة اللقاء بعد خسارة كبيرة أمام الهلال في المباراة السابقة له، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 23 نقطة، بعد أن خاض 13 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل مرتين وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبوه 24 هدف، ودخل مرماه 14 هدف.

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بينما حقق أبها الفوز بثلاثية مقابل هدفين أمام ضمك، في لقائه الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد أبها في المركز السابع برصيد 23 نقطة، من 7 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، وسجل لاعبوه 21 هدف، ودخل مرماه 20 هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين الأهلي وأبها، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عبر قناة السعودية الرياضية الأولى.