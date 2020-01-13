رياضة | بعثة الأهلي تصل القاهرة عقب مواجهة بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تصل القاهرة عقب مواجهة بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من زيمبابوي عقب مواجهة بلاتينيوم أول أمس السبت.

وتعادل الأهلي عصر السبت الماضي أمام بلاتينيوم بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد رحلة طويلة حيث غادرت ظهر أمس مطار هراري في عاصمة زيمبابوي ومنها إلى لوساكا عاصمة زامبيا في رحلة استمرت ساعة أعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع، ثم تحركت البعثة إلى أديس أبابا عاصمة أثيوبيا في رحلة طيران استغرقت ٤ ساعات و ٤٠ دقيقة، ثم ترانزيت ساعتين، ومنها إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها ٤ ساعات.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ٧ نقاط خلف النجم الساحلي التونسي صاحب الصدارة بـ٩ نقاط.