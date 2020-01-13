شكرا لقرائتكم جلسة فنية أخيرة تاكيس بلاعبى دجلة قبل مباراة الانتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، جلسة فنية أخيرة قبل مواجهة الإنتاج الحربى فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يرغب الخواجة اليونانى فى التأكيد على مدى أهمية تحقيق الفوز على الفريق الحربى واستغلال نشوة الانتصار الأخير على سموحة بنتيجة 3 / 2.

ومن المنتظر أن يعلن تاكيس جونيس عن تشكيل فريقه الذى سيخوض المباراة عقب انتهاء المحاضرة الفنية الأخيرة، كما سيوضح الخواجة اليونانى بعض النقاط الفنية والتكتيكية.

وضت قائمة الفريق الدجلاوى كلاً من.. محمد عبد المنصف – خالد وليد – رجب عمران – خالد رضا – عبد الله محمود – محمود مرعي – عبد الرحمن بودى – أحمد سعيد – محمد هلال – اسحاقو يعقوبو - محمد عبد العاطي – بسام وليد - عمرو صالح – حسام عرفات – بوزاس فاسيلوس – عبد الكبير الوادي – أحمد بيكهام – عمر ميرا – حسين ذكرى – محمد رضا.

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ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه11 هدفا.

فيدخل الفريق الدجلاوى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق فوزه الثانى فى المسابقة بمباراته الاخيرة على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، بينما تعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى اطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام.