شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحصل على المركز الثاني في بطولة العالم للكروكيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت مصر على المركز الثاني في بطولة العالم للفرق في رياضة الجولف كروكيه، والتي أقيمت بمدينة نيلسون النيوزيلندية خلال الفترة من 6 إلى 12 يناير الجاري بمشاركة 8 دول. هذا، وقد هنأت دينا الصيحي، سفير مصر لدى نيوزيلندا الفريق الوطني بالإنجاز الذي تم تحقيقه، وتمنت لهم التوفيق والسداد في البطولات المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة المصرية تألفت من اللاعبين محمد كارم، هامى عريان، مصطفى نزار، وعمرو الإبيارى، وسهى مصطفى، وياسر سيد، والمدير الفني خالد يونس، وبرئاسة أمير رمسيس نجيب، رئيس الاتحاد المصري، وعضو الاتحاد الدولي للكروكيه.

وقد حقق المنتخب المصري تقدماً في مبارياته على كل من جنوب أفريقيا والسويد والولايات المتحدة وإنجلترا، وبما أهله للدور النهائي حيث حصل على المركز الثاني بعد الخسارة من فريق نيوزيلندا.