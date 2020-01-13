شكرا لقرائتكم ترتيب مجموعات الكونفدرالية بعد انتهاء الجولة الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت الأحد عدد من المباريات الهامة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، لكنه لم تحسم العدد الكافي من بطاقات الترشح لدور الثمانية.

وشهدت هذه الجولة فوز بيراميدز على المصري، وكذلك فوز حسنية أغادير على سان بيدرو الإيفوارى وفوز النصر الليبي على بيدفست الجنوب أفريقى.

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وجاء ترتيب المجموعات بعد انتهاء الجولة الرابعة من الكونفدرالية كالتالي: