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ترتيب مجموعات الكونفدرالية بعد انتهاء الجولة الرابعة

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جدة - عمرو شويل أقيمت الأحد عدد من المباريات الهامة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، لكنه لم تحسم العدد الكافي من بطاقات الترشح لدور الثمانية.

وشهدت هذه الجولة فوز بيراميدز على المصري، وكذلك فوز حسنية أغادير على سان بيدرو الإيفوارى وفوز النصر الليبي على بيدفست الجنوب أفريقى.

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وجاء ترتيب المجموعات بعد انتهاء الجولة الرابعة من الكونفدرالية كالتالي:

 

 

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