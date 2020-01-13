نجوم الرياضة والصحافة ورجال الأعمال يزينون قرعة الصيد للبراعم

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جدة - عمرو شويل اجريت قرعة بطولة الصيد السنوية للبراعم، اليوم في أحد فنادق القاهرة، بحضور وزير الرياضة وعدد كبير من نجوم الكرة بجانب حضور كلا من محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وأعضاء المجلس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة ORA، وأحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي مدير البطولة، وسيد بدير المنسق العام للبطولة، وعدد كبير من نجوم الإعلام والكرة أبرزهم سيف زاهر، حازم إمام ومحمد زيدان وأحمد حسن...بالإضافة لأعضاء مجالس إدارة وممثلين للأندية التي ستشارك في البطولة.
وحضر القرعة كلا من عماد متعب ومحمد شوقي وحازم إمام وسيف زاهر وعدد كبير من نجوم الكرة
وتقام البطولة في الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير بمشاركة 42 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات لأعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادي zed بالشيخ زايد.
اللجنة المنظمة للبطولة تضم أحمد دياب رئيسا ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبان الرئيس ومحمد الشرقاوي مديرا للبطولة وسيد بدير منسق عام.
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