شكرا لقرائتكم كارتيرون يفضل مواصلة الاعتماد على الثنائى محمود علاء ومحمود حمدى بمباراة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفضل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك، مواصلة الاعتماد على الثنائى محمود علاء ومحمود حمدى الونش، لقيادة خط دفاع الزمالك خلال مباراته المقبلة أمام الجونة، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ملعب الأخير، وعدم المجازفة بالدفع بمحمد عبدالغنى، مدافع الأبيض.

واشتكى محمد عبد الغنى من إجهاد فى العضلة الأمامية عقب خوضه مباراة الفريق الأبيض أمام طنطا التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الرغم من عودة عبد الغنى للتدريبات الجماعية بالأمس إلا إن كارتيرون يفضل عدم المجازفة به عقب خضوعه للبرنامج التأهيلى الخاص به بعد استبعاده من المباراة الأخيرة أمام زيسكو يونايتد الزامبى، التى اقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد.

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اقترب الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون من التأهل إلى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز الذى حققه على زيسكو الزامبى، بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويتبقى للأبيض مباراتين فى هذا الدور، حيث سيستضيف مازيمبى فى الجولة الخامسة يوم 25 من يناير الجارى، فيما يخرج لمواجهة أول أغسطس الأنجولى فى الأول من فبراير المقبل، فى الجولة الأخيرة.

احتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين ويحتاج الزمالك إلى الفوز فى المواجهة المقبلة أمام مازيمبى الكونغولى لحجز مقعده فى دور ربع النهائى بغض النظر عن نتائج المنافسين له فى المجموعة.