تحضيرات مكثفة لتحدي أبوظبي العالمي لزوارق الريموت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف العاصمة أبوظبي نهاية هذا الأسبوع وعلى الكورنيش تحديداً منافسات تحدي أبوظبي العالمي لزوارق الريموت كنترول بحضور ومشاركة أكثر من 80 محترفاً من 12 دولة، وتعد هذه البطولة من المنافسات البحرية الحديثة التي يقوم نادي أبوظبي البحري بالمساهمة أكثر في تطويرها وتنظيمها من خلال البطولات المحلية التي بدأت في هذه الفئة قبل ثلاث سنوات.

وتنطلق المنافسة على مدار يومين، حيث تقام الخميس التصفيات التمهيدية ثم تستكمل المنافسة والختام يوم الجمعة، وتنقسم البطولة إلى ثلاثة فئات هي فئة محترفين 4 سل، فئة مبتدئين 3 سل، وفئة ناشئين 2 سل، وسيكون التركيز والإقبال الأكبر على المشاركة في فئة المحترفين.

وشدد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية على أن استراتيجية ومنهج عمل النادي يتركز دوماً في البحث عن التحديات الرياضية الجديدة، وأيضاً العمل ضمن توجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان بأهمية التطوير في الجانب الرياضي والتماشي مع الرؤية لمجلس أبوظبي الرياضي في البحث وبشكل مستمر عن البطولات الرياضية الحديثة، والتي تقوم بدور سياحي وترويج للإمارة أيضاً.

وأكد الرميثي أن استضافة هذه البطولة هو استكمال للإنجازات التنظيمية البحرية، والتي يقوم النادي بتعزيز حضورها على خريطة التنظيم الرياضي في الإمارات. وقال: «نقوم دوماً بالبحث عن التحديات العالمية الجديدة، واخترنا أن نكون أول مدينة وإمارة في المنطقة تستضيف المنافسة».