مونيكا تنفرد بصدارة شطرنج الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انفردت البولندية مونيكا سوشكو بصدارة بطولة كأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات التي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 70 ألف درهم.

ونجحت مونيكا في انتزاع الصدارة من الرومانية إيرينا بولماغا بعدما تغلبت عليها في الجولة الثامنة وقبل الأخيرة لترفع رصيدها إلى 6,5 نقطة بفارق نصف نقطة عن 12 لاعبة جئن في المركز الثاني من بينهم بولماغا والأندونيسية خاريزما والروسية دينارا دوراجيفا والصربية جوفانا رابورت والكازاخستانية بيبي سارا أصوباييفا والإيطالية أولغا زيمينا والأوزبكية ايرينا جيفورجيان والصينية اكزوي لي والأذرية خيالة عبد الله والروسية كاترينا سميرنوفا والفيتنامية نغيون تي ماي هونغ والجورجية صوبيكو كاشفالي ثم جاءت 3 لاعبات في المركز الثالث ب5,5 نقطة هن الأرمينية سونا استريان البولندية أنا كوبيكا والهندية روشا بوجاري.

وحسم التعادل مواجهة الإيطالية أولغا زيمينا مع الإندونيسية خاريزما والروسية دينارا مع الصينية لي، فيما تغلبت بيبي سارا على الصربية درليوفيتش، وفازت سميرنوفا على السنغافورية كيانيون غونغ والجورجية صوبيكو كاشفالي على الأوكرانية ايفا سليمانوفا والفيتنامية نغيون تي على البلغارية فيكتوريا راديفا وفازت الصربية جوفانا رابورت على الهندية كاترينا ميشيل. وعلى صعيد نتائج لاعبات الإمارات، خسرت وافية درويش من الهندية روشا بوجاري لتخسر بذلك المركز الثالث وخسرت أمل الشامسي من أوليفيا كيولبازا وريان محمد من الأردنية بشرى الشعيبي.