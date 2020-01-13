قال الكابتن "عصام عبد الفتاح" عضو اتحاد كرة القدم السابق، أن الإستعانه بحكام الأجانب في الدوري المصري الموسم الماضي، كانت لظروف خارجه عن إرادتنا.
وتابع "عبدالفتاح" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "on sport": انا ضد تولي الحكام الأجانب في مباريات الدوري، لافتا الي انه مع تبادل الحكام في دول شمال إفريقيا وهذا يزيد من تطور التحكيم.
وأضاف : أتمني تطبيق الـ "VAR" في الدور الثاني من الدوري الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ,مؤكدا أن تقنيه الفيديو في الدول الخارجيه تساعد علي خروج المباريات بشكل جيد، ولكنها تحتاج الي أموال كثيره
وأختتم "عضو اتحاد كرة القدم السابق" حديثه برفضه التشكيك في التحكيم المصري قائلاً: "من يقلل من حكامنا فاشل"
كانت هذه تفاصيل خبر عصام عبد الفتاح: أنا ضد استقدام الحكام الأجانب.. وأتمنى العمل بالـ «VAR» في الدور الثاني بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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