قال الكابتن"حمادة صدقي"، أنه وقع منذ ساعات على عقود تدريب سموحة، وإنه رحل عن نادي الهلال السوداني، بسبب عدم تحقيق مطالبه من جانب إدارة الهلال.
وتابع "صدقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : الهلال يعاني من مشاكل عدة، وقد أبلغت إدارة النادي بذلك، لكنها لم تلتفت
وأضاف "صدقي" أنه تفاجأ بحضور خمسة لاعبين فقط، فى إحدي التدريبات بعد مواجهة النجم الساحلي، الأولى، نظرا لرغبة اللاعبين فى الحصول على راحة سلبية.
وأختتم قائلا : أرغب في تحقيق الفوز مع أي فريق أعمل معه، ولكن هناك الكثير من الأمور التي أبلغت إدارة الهلال بها التي لا تناسبني,مؤكدا إن الأهلي ليس طرفا فى الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد من «حمادة صدقى» بعد رحيله عن الهلال السودانى واتهامه بالهروب بسبب «الاهلى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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