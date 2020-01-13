شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من زيمبابوى بعد التعادل مع بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة النادى الأهلى منذ قليل مطار القاهرة قادمة من من زيمبابوى بعد مواجهة بلاتينيوم على ملعب الأخير السبت الماضى، والتى شهدت تعادل الأهلى بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوى على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو، والتى جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، واستغرقت الرحلة 12 ساعة تخللها ترانزيت.

وكانت بعثة الأهلى غادرت ولاية بولاوايو بعد انتهاء مباراة بلاتينيوم مباشرة من ملعب المباراة إلى المطار، حيث طارت البعثة فى الثامنة والنصف مساء أول أمس، فى رحلة تمتد لمدة ساعة حتى وصلت إلى العاصمة الزيمبابوية هراري، للمبيت بها قبل بدء رحلة العودة إلى القاهرة.

صاحب الأرض تقدم بهدف فى الدقيقة 20 عن طريق نجالا قبل أن يتعادل مروان محسن للأهلى فى الدقيقة 52، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 7 نقاط يتصدر بها قمة المجموعة الثانية، فيما يرتفع رصيد بلاتينيوم إلى نقطة واحدة ويبقى فى المركز الرابع والأخير، ويترقب الفريقان مباراة النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى فى التاسعة من مساء اليوم بملعب الهلال فى الجولة ذاتها ويمتلك النجم والهلال 6 نقاط.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى وأحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول وأليو ديانج وعمرو السولية محمد مجدى قفشة وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى ومروان محسن.

الشوط الأول

جاءت انطلاقة المباراة حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلى الذى ضغط مُبكراً دون خطورة حقيقية ورغم البداية الجيدة من جانب الأهلى إلا أن صاحب الأرض سجل هدفاً فى الدقيقة 20 مُستغلاً تمركز دفاع الأهلى الخاطئ، حيث تلقى رينسوم بفارى تمريرة قام هيأها لزميله ستانلى نجالا المنفرد بالمرمى وأسكن الكرة فى شباك محمد الشناوى دون مراقبة من دفاع الأهلى الذى فشل فى تغطية التسلل.

حاول الأهلى العودة للمباراة بعد الهدف الزيمبابوى لكن دون جدوى بسبب اللعب العشوائى الذى فرض نفسه على أداء اللاعبين وهو ما جعل الخطورة تتضاءل على مرمى صاحب الأرض.

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بدون سبب تراجع مستوى وأداء الأهلى بشكل غريب الأمر الذى منح الفرصة للفريق الزيمبابوى الذى ضغط واستغل هذا التراجع والتمركز الدفاعى الخاطئ وهددوا مرمى الشناوى أكثر من مرة، فيما أهدرا أجاى فرصة تسجيل هدف التعادل للأهلى بعدما سدد كرة فى "يد" حارس صاحب الملعب وبعدها ينتهى الشوط الاول بتقدم صاحب الارض بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثانى حماسية من جانب الأهلى الذى ضغط بقوة وساهم نزول كهربا مع انطلاق هذا الشوط فى تحريك النزعة الهجومية للأهلى حيث شارك كهربا بدلاً من أفشة.

وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدف مُحقق للأهلى قبل أن يتواصل الهجوم الأحمر ويُسفر عن هدف فى الدقيقة 52 عن طريق مروان محسن الذى إستغل كرة إرتدت من "يد" حارس بلاتينيوم سددها أجاى وراوغ مروان دفاع صاحب الأرض واسكنها فى الشباك بشكل رائع.

مرة أخرى يتراجع أداء ومستوى الأهلى بشكل منح الفرصة للفريق الزيمبابوى لتهديد مرمى محمد الشناوى أكثر من مرة لكن الأخير أنقذ مرماه، فيما كانت هجمات الأهلى على أوقات متباعدة ودون خطورة وشارك أحمد الشيخ بدلاً من جيرالدو.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأحمد فتحى فى الدقيقة 68 للخشونة مع أحد لاعبى بلاتينيوم،وتوقف الملعب قليلاً لعلاج حارس بلاتينيوم الذى تعرض لأصابة بسيطة بسبب دخوله فى كرة مشتركة مع أجاي.

وتعرض ديانج لإصابة وغادر أرض الملعب وشارك بدلاً منه محمود متولى، وأشتعلت المباراة فى الدقائق الأخيرة وأهدر أجاى فرصة تسجيل هدف ثانى، كما تألق محمد الشناوى وأنقذ تسديدة صاروخية ويتواصل الأداء على هذه الوتيرة إلى أن ينتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.