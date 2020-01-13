شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يفاوض عرفة السيد عقب ابتعاد حسام باولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو طنطا فى مفاوضات مع عرفة السيد مهاجم إنبى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم هجوم الفريق فى بطولة الدورى المصرى خلال الميركاتو الشتوى الحالى .

وياتى أسم عرفة السيد لدعم الفريق عقب فشل المفاوضات مع حسام باولو مهاجم طلائع الجيش الذى تمسك به مسئولو الأخير حتى نهاية الموسم .

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة طنطا مع فريق الجونة المقرر إقامتها يوم 19 يناير الحالي ضمن الجولة 14 لمسابقة الدوري الممتاز لمدة 48 ساعة بناء على طلب الجهات الأمنية لتزامنها مع الاحتفالات بعيد الغطاس.

من ناحية أخرى يغيب محمود كابونجا لاعب طنطا عن التدريبات مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى، والتى فاز فيها الأبيض 3 / 2 بالمباراة المثيرة التى جمعتهم بالجولة الثانية عشر فى بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ملعب غزل المحلة.

وكشف مجدى وكوك طبيب الفريق الكروي الأول بنادي طنطا ، عن أن محمود كابونجا يعانى من شد فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى، ومنح أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يعود للتديبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمباراة الاهلى فى بطولة الدورى المصرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الأربعاء المواقق 15 يناير.

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ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 10 نقاط.