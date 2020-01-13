- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلن عن تصميم حافلة الفريق الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
نشرت الصفحة الرسمية بالزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى التصميم الجديد للحافلة التي زينت بصورة للجماهير، يستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الجونة والتى ستقام يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام على ملعب الأخير، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى أخر مباراتين على أسوان وطنطا، فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من المسابقة، حيث فاز فى الأولى بهدفين دون رد، ثم على أبناء السيد البدوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.
يذكر، أن الزمالك حقق الفوز فى مباراته الأخيرة أمام زيسكو يونايتد الزامبى، بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على ستاد السلام، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية من البطولة الإفريقية، بعدما احتل الأبيض الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يُعلن عن تصميم حافلة الفريق الجديدة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.