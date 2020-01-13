شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعات بطولة نادى الصيد الدولية للبراعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمت قرعة بطولة الصيد الدولية للبراعم والتي أقيمت أمس الأحد، بأحد الفنادق الكبرى على النيل بوسط البلد، 3 مراحل عمرية 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، بمشاركة 42 ناديا.

أسفرت القرعة على النتائج التالية على أن يتم مخاطبة الأندية بمواعيد المباريات يوم 15 يناير استعداد للبطولة المقرر إقامته من يوم 30 يناير حتى 7 فبراير

قرعة بطولة 2006

المجموعة الأولى.. الإسماعيلي، حرس الحدود، نجوم المستقبل، 6 اكتوبر

المجموعة الثانية.. وادي دجلة، سموحة، الترسانة، سيراميكا كليوباترا

المجموعة الثالثة.. مصر المقاصة، بيراميدز، اتحاد الشرطة، حدائق الأهرام

المجموعة الرابعة.. المقاولون العرب، الجونة، بلدية المحلة، نادي شيطو

المجموعة الخامسة.. الصيد الدقي، الإنتاج الحربي، الشرقية للدخان، النادي القومي

المجموعة السادسة.. الزمالك، بتروجت، الداخلية، كابيتال ستارز

بينما جاءت قرعة بطولة 2007

المجموعة الأولى.. الإسماعيلي، حرس الحدود، بلدية المحلة، حدائق الأهرام

المجموعة الثانية.. الجونة، مصر المقاصة، الترسانة، سيراميكا كليوبترا

المجموعة الثالثة.. الزمالك، الاتحاد السكندري، الأوليمبي، صيد اكتوبر

المجموعة الرابعة.. Zed، بيراميدز، نجوم المستقبل، مستقبل وطن

المجموعة الخامسة.. الأهلي، الإنتاج الحربي، اتحاد الشرطة، سبورتنج

المجموعة السادسة.. المقاولون العرب، بتروجت، اف سي مصر، الشرقية للدخان

المجموعة السابعة.. الصيد الدقي، وادي دجلة، الداخلية، الصيد القطامية

قرعة بطولة 2008

المجموعة الأولى.. الزمالك، بتروجت، الداخلية، حدائق الأهرام

المجموعة الثانية.. المقاولون العرب، الجونة، الأوليمبي، نادي شيكو

المجموعة الثالثة.. Zed، بيراميدز، صيد بورسعيد، المرج

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المجموعة الرابعة.. الأهلي، وادي دجلة، اتحاد الشرطة، الشرقية للدخان

المجموعة الخامسة.. الإسماعيلي، حرس الحدود، اف سي مصر، صيد القطامية

المجموعة السادسة.. الصيد الدقي، الإنتاج الحربي، بلدية المحلة، شباب الأميرية

المجموعة السابعة.. إنبي، سموحة، الترسانة، نادي مصر الجديدة

قرعة بطولة 2009

المجموعة الأولي.. المقاولون العرب؛ وادي دجلة ،نجوم المستقبل ، الأولمبي.

المجموعة الثانية .. الأهلي ،بيراميدز،اتحاد الشرطة،سيراميكا كيلوبترا.

المجموعة الثالثة ...zed، بتروجت،الإنتاج الحربي،مستقبل وطن

المجموعة الرابعه..الزمالك ، سموحة،الترسانة ، الشرقية للدخان

المجموعة الخامسة ..الصيد الدقي، الجونة ، سموحة (ب)،صيد القطامية

المجموعة السادسة .. الإسماعيلي ،إنبي ، الداخلية ،صيد أكتوبر

قرعة بطولة 2010

المجموعة الأولى.. الإسماعيلي، بتروجت، صيد أكتوبر، 6 اكتوبر

المجموعة الثانية.. الأهلي، إنبي، الداخلية، الشرقية للدخان

المجموعة الثالثة.. الصيد الدقي، سموحة، اتحاد الشرطة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير

المجموعة الرابعة.. الزمالك، وادي دجلة، شيكو، دريمز

المجموعة الخامسة.. Zed ، الجونة، الترسانة، الشباب المسلمين

المجموعة الساسة.. المقاولون العرب، الإنتاج الحربي، هليوبوليس، حدائق الأهرام

وحضر مراسم القرعة محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وأعضاء المجلس الإدارة وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة ORA،و أحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي مدير البطولة،و سيد بدير المنسق العام للبطولة، وعدد كبير من نجوم الإعلام والكرة أبرزهم سيف زاهر، حازم إمام ومحمد زيدان وأحمد حسن...بالإضافة لاعضاء مجالس إدارة و ممثلين للاندية التي ستشارك في البطولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير بمشاركة 42 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات لاعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادي zed بالشيخ زايد.

وتضم اللجنة المنظمة للبطولة كلا من أحمد دياب رئيسا ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبان الرئيس ومحمد الشرقاوى مديرا للبطولة وسيد بدير منسق عام، ويشهد حفل القرعة العديد من المفاجأت وحضوركبير للنجوم.