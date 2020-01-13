وزير الرياضة يؤازر منتخب اليد قبيل منافسات بطولة أفريقيا المؤهلة لطوكيو 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع لاعبى المنتخب الوطنى المصرى لكرة اليد بالمركز الأولمبى بالمعادى وذلك قبيل مشاركتهم فى منافسات بطولة الأمم الأفريقية ال 24 والتى ستقام بدولة تونس خلال الفترة من 16 حتى 26 يناير 2020 والمؤهلة لدورة الالعاب الأوليمبية طوكيو 2020. وخلال اللقاء حث صبحى جميع اللاعبين على بذل كل الجهد للفوز بلقب البطولة من خلال بذل كل جهد ممكن لإسعاد جماهير الرياضة المصرية . وأكد صبحى أن منظومة كرة اليد المصرية تشهد حاليا ازدهارا فى شتى مجالاتها سواء من ناحية البطولات التى تحققها المنتخبات المصرية لكرة اليد فى الاعمار المختلفة أو استضافة البطولات ومنها بطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر فى 2020. وأكد خلال اللقاء الذى شهد حضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد أن المسئولية الملقاة على عاتق لاعبى المنتخب الوطنى تتمثل فى إثبات الذات وبذل أقصى جهد للفوز بالبطولة والصعود لمنافسات طوكيو 2020. Advertisements يذكر أن منافسات البطولة تشهد وجود منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التى تضم كل من غينيا وكينيا والكونغو. أعلن مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة المنتخب الأول فى البطولة الأفريقية المقرر انطلاق منافساتها يوم 16 يناير الجارى عن قائمة المنتخب . وتضم القائمة 21 لاعبا وهم كلا من ، كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب . ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر . أمافى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى ٥ لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد . وتقع مصر فى بطولة أمم أفريقيا فى المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس فى المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا. ويفتتح منتخب مصر مبارياته فى البطولة بمواجهة غينيا يوم 16 يناير على أن يواجه منتخب كينيا فى اليوم التالى ، ويختتم المنتخب المصرى مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

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