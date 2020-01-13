شكرا لقرائتكم خبر عن زاهر ومتعب وزيدان يتحدثون عن بطولة الصيد للبراعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووجه زاهر الشكر لوزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي بحضوره اليوم متمنيا التوفيق ونجاح البطولة والظهور بشكل ناجح.

فيما أكد محمد زيدان، نجم المنتخب المصري السابق، على سعادته بالحصور

وأشار: "الكرة مهمة في حياتنا وهي تعتمد على الاجيال، الجميع ينظر إلى محمد صلاح، كل أم وأب اصبحوا ينظروا الى كرة القدم لذلك البطولة شيئ رائع، مشيدا بالتنظيم الرائع من جانب شركة zed

فيما قال عماد متعب، نجم الأهلي السابق: "بشكر نادي الصيد ونادي زيد وسعيد ان الجميع يهتم بالناشئين احنا دايما واحنا ناشئين كنا بنفرح لما يتكتب علينا حاجة

ويارب تكون بطولة موقفه ويظهر عندنا لاعبين يكونوا اضافة كبيره لمنتخب مصر ويقدور علي حصد البطولات" .

أعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتنظيم نادي الصيد تلك الحدث العالمي والممثل ببطولة الصيد السنوية للبراعم والتي تهدف لاكتشاف المواهب الكروية التي ستدعم الأندية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة. وقال صبحي خلال تصريحاته بالمؤتمر المقام حاليا، أنه الوزارة الشباب والرياضة تعمل بكامل طاقتها من أجل إنجاح تلك البطولات التي تساهم في اكتشاف المواهب. وتابع صبحي تصريحاته، أن الدولة تسعي لتشجيع تلك الأفكار التي تساهم في بناء ناشئين يستفيد منها المنتخبات. حرص محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد علي تقديم الترحيب لوزير الرياضة أشرف صبحي واللاعبين المتواجدين في افتتاح بطولة الصيد السنوية. وقال محسن طنطاوي خلال تصريحات له في حفل فعاليات القرعة: "لابد أن نعترف ان نادي الصيد كبير وعريق، حتي يشترك في هذه البطولة في نسختها الخامسة عشر". وتابع: "أوجه التحية لمجلس إدارة الصيد، واتمني ان نخرج البطولة بالشكل المطلوب". وأردف: "لأن قطاع الناشئين استثمار كبير جدا، وأخرجت العديد من النجوم الكبيرة، وأتمني نجاح البطولة". Advertisements أكد حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق؛ أن بطولة الصيد الدولية للبراعم مشروع كبير يساهم في تدعيم الأندية الكبري والمنتخبات خلال الفترة القادمة. وتابع إمام خلال تصريحاته خلال المؤتمر الذى عقد مساء الأحد، أن اهتمام الدولة حاليا بقطاع الناشئين في كل المجالات من أجل المساهمة في فرصة الاحتراف المبكر يسيرون علي خطي محمد صلاح . وتابع إمام تصريحاته؛ أنا سعيد باهتمام نادي الصيد باكتشاف المواهب من خلال تلك البطولة موجها الشكر لرئيس نادي الصيد محسن طنطاوي وأعضاء المجلس بالكامل وحضر مراسم القرعة محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وأعضاء المجلس ، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة ORA،و أحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي مدير البطولة،و سيد بدير المنسق العام للبطولة، وعدد كبير من نجوم الإعلام والكرة أبرزهم سيف زاهر، محمد فاروق ومحمد زيدان وهاني العجيري وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك وفتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين ..بالإضافة لاعضاء مجالس إدارة و ممثلين للاندية التي ستشارك في البطولة. ويقوم النجوم المتواجدين بسحب القرعة امام الحضور وممثلي الأندية. وتقام البطولة في الفترة من 30 يناير وحتى 7 فبراير بمشاركة 42 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات لاعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادي zed بالشيخ زايد. اللجنة المنظمة للبطولة تضم أحمد دياب رئيسا ومعه أشرف الفار ومحمود عاشور نائبان الرئيس ومحمد الشرقاوى مديرا للبطولة وسيد بدير منسق عام، ويشهد حفل القرعة العديد من المفاجأت وحضوركبير للنجوم.

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