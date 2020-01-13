حمادة صدقى عقب التوقيع لسموحة: الهلال لدية مشاكل عديدة و الأهلى ليس طرف

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وأضاف حمادة صدقي، خلال تصريحات تلفزيونية ،إن الهلال يعانى من مشاكل عدة، وقد أبلغ إدارة النادي بذلك، لكنها لم تلتفت لمطالبه.
وأشار حمادة صدقي، إلى إنه تفاجأ بحضور خمسة لاعبين فقط، فى إحدي التدريبات التى تلت مواجهة النجم الساحلي، الأولى، نظرا لرغبة باقى اللاعبين فى الحصول على راحة سلبية، لذلك تقدم بشكواهم لإدارة النادي.
وأكد حمادة صدقي، إن الأهلي ليس طرفا فى ازمته، وكان من الممكن أن يستمر فى عمله، والسماح لهم بتحقيق الفوز، مشددا أن مثل تلك الإتهامات غير منطقية.
وأتم قائلا :" أرغب فى تحقي قالفوز مع اى فريق أعمل معه، ولكن هناك الكثير من الأمور التي أبلغت إدارة الهلال بها والتي لا تناسبني، إلا اننى لم اجد رد فعل من جانبها، ولذلك قررت الرحيل".
أعلن نادى سموحة برئاسة فرج عامر تعيين حمادة صدقى مديرا فنيا للفرق خلفا لحسام حسن الذى اعتذر عن إكمال المهمة مع الفريق الأزرق ، ليعود صدقى مرة أخرى الى الأسكندرية .
ويٌعد تولى حمادة صدقى لتدريب فريق سموحة ، هى المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة ، موسم 2013/2014 ، بعد أن كان فى الجهاز المعاون لشوقى غريب، ولكن بعد استقالة الاخير تولى مهمة الرجل الأول .
ويضم الجهاز المعاون لحمادة صدقى مع أحمد ناجى كلا من الثنائي أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين، بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبي".
قاد حمادة صدقى فريق سموحة فى 31 مباراة ، حقق خلالها الفوز فى 17 مباراة ، وخسر فى 7 لقاءات ، وتعادل فى مثلها .
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