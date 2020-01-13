شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى عقب التوقيع لسموحة: الهلال لدية مشاكل عديدة و الأهلى ليس طرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمادة صدقي، الذى وقع منذ ساعات على عقود تدريب سموحة، إنه رحل عن نادي الهلال السوداني، بسبب عدم تحقيق مطالبه من جانب إدارة الهلال، مؤكدا إن الأهلي ليس طرفا فى الأزمة.

وأضاف حمادة صدقي، خلال تصريحات تلفزيونية ،إن الهلال يعانى من مشاكل عدة، وقد أبلغ إدارة النادي بذلك، لكنها لم تلتفت لمطالبه.

وأشار حمادة صدقي، إلى إنه تفاجأ بحضور خمسة لاعبين فقط، فى إحدي التدريبات التى تلت مواجهة النجم الساحلي، الأولى، نظرا لرغبة باقى اللاعبين فى الحصول على راحة سلبية، لذلك تقدم بشكواهم لإدارة النادي.

وأكد حمادة صدقي، إن الأهلي ليس طرفا فى ازمته، وكان من الممكن أن يستمر فى عمله، والسماح لهم بتحقيق الفوز، مشددا أن مثل تلك الإتهامات غير منطقية.

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وأتم قائلا :" أرغب فى تحقي قالفوز مع اى فريق أعمل معه، ولكن هناك الكثير من الأمور التي أبلغت إدارة الهلال بها والتي لا تناسبني، إلا اننى لم اجد رد فعل من جانبها، ولذلك قررت الرحيل".