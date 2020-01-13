تصريحات الأحد| ميدو يتحدث عن معاندة الحظ..وهجوم ناري من الهلال ضد حمادة صدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 12 يناير 2020.

حمادة صدقي يوضح: 3 أسباب لترك الهلال والانتقال لتدريب سموحة

برر حمادة صدقي المدير الفني الجديد لسموحة، سبب تركه تدريب نادي الهلال السوداني، للانتقال لتدريب النادي السكندري خلفا للتوأم.



ميدو يتحدث عن معاندة الحظ للمقاصة.. ومعالجة الأخطاء والسلبيات

تحدث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر للمقاصة، عن عناد الحظ لفريقه خلال المباريات الأخيرة، خاصة بعد ضياع العديد من الفرص أمام إنبي.

مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل جولة مدير تعاقدات الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، يقوم بجولة خارجية خلال الأيام الثلاثة السابقة، لحسم التعاقد مع مهاجم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

في بيان رسمي.. المصري يوضح حقيقة رحيل إيهاب جلال

أصدر النادي المصري بيانًا، مساء اليوم الأحد، بيانًا رسميًا بشأن الرد على الأنباء المتداولة حول رحيل إيهاب جلال عن الفريق، وتقديمه استقالته بعد مباراة فريق بيراميدز بالكونفدرالية الأفريقية.

Advertisements

"لن نلعب في أرض الخيانة".. بيان رسمي من الزمالك بشأن مباراة السوبر أمام الترجي

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بيانًا رسميًا يعلن فيه تجديد رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.

هجوم ناري من الهلال ضد حمادة صدقي: هرب بسبب الأهلي

كشف نادي الهلال السوداني أن مدرب الفريق حمادة صدقي رحل إلى مصر وتحديدًا لقيادة فريق سموحة بسبب وضع الأهلي في إطار منافسات المجموعة الثانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



إيهاب جلال: أرفض اتهام لاعبي المصري.. ولدينا مشكلة في القيد

صرح إيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي بأن الإتهام الذي يوجه للاعبين بغياب الروح يعد أمر غير رياضي، قائلًا أن التعديلات التي أجراها على التشكيل وشكل الفريق كانت فنية.

مدرب الهلال: لم يعد أمامنا سوى تجاوز بلاتينيوم والأهلي من أجل التأهل

أبدى حمادة صدقي، المدير الفني للهلال السوداني، حزنه الشديد لهزيمة فريقه على ملعبه أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي، بعدما فرط في تقدمه بهدف ليخسر (2-1) في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

فضل: الجماهير لا تصدق تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصريأكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو خلال مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام يوم 20 فبراير في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي.