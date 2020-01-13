النشرة الرياضية..ريال مدريد بطلا للسوبر الإسباني.. و استون فيلا يخسر بسداسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأحداث الرياضية ليوم الأحد 12 يناير.

رونالدو يقود يوفنتوس لهزيمة روما والانفراد بصدارة الدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس فوزا صعبا، مساء الأحد، على نظيره روما بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الـ19 من عمر البطولة على ستاد أوليمبكو.



في بيان رسمي.. المصري يوضح حقيقة رحيل إيهاب جلال

أصدر النادي المصري بيانًا، مساء اليوم الأحد، بيانًا رسميًا بشأن الرد على الأنباء المتداولة حول رحيل إيهاب جلال عن الفريق، وتقديمه استقالته بعد مباراة فريق بيراميدز بالكونفدرالية الأفريقية.

الإسماعيلي يعود لطريق الانتصارات بفوز صعب على طلائع الجيش

حقق فريق الإسماعيلي فوزا صعبا مساء اليوم الأحد، على نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدفين لهدف، في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.



ضربات الترجيح تقود ريال مدريد بطلا للسوبر الإسباني على حساب أتليتكو

توج ريال مدريد بالسوبر الإسباني، بعد الفوز على حساب أتليتكو مدريد (4-1) بضربات الجزاء الترجيحية، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي سلبيا دون أهداف على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية.

بالفيديو.. بيراميدز يضرب المصري بهدفين ويضمن التأهل والصدارة بالكونفدرالية

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حقق بيراميدز فوزًا على حساب المصري بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

المقاصة يواصل سلسلة اللافوز ويتعادل أمام إنبي

تعادل فريق مصر المقاصة أمام إنبي (1-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "السلام" ضمن حسابات الأسبوع الـ13 من مسابقة الدوري.

بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. استون فيلا يخسر بسداسية أمام مانشستر سيتي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا عريضا مساء اليوم الأحد على نظيره أستون فيلا، بنتيجة 6 أهداف لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 22 بالدوري الإنجليزي.

رسميًا.. الولاية الثانية.. حمادة صدقي مدربًا لسموحة خلفًا للتوأم

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، إتمام الاتفاق مع حمادة صدقي مديرًا فنيا للفريق خلفًا لحسام حسن الذي تقدم باستقالته.

سموحة يتعادل مع الحدود في الظهور الأخير للتوأم

حسم التعادل السلبي مباراة حرس الحدود وسموحة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

صدمة لبرشلونة بسبب مدة غياب سواريز

أعلن نادي برشلونة الإسباني فترة غياب المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، الذي قد يستمر غيابه حتى نهاية الموسم الجاري (2019-2020).