صورة.. الزمالك يكشف التصميم الجديد لحافلة الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: ‎كشف نادي الزمالك الستار عن التصميم الجديد لحافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لهذا الموسم. ونشرت الموقع الرسمي لنادي الزمالك صور للتصمي الجديد، وتضمن الإعلان صور لمقدمة الحافلة والوجهتين الخلفية والجانبية. وظهر التصميم الجديد للزمالك يزينه كتابات فرعونية بالإضافة إلى تواجد صور لجماهير النادي العريقة مع وجود رامي السهم المتواجد في شعار النادي كشخصية رئيسية للتصميم.

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