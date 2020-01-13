رونالدو يقود يوفنتوس لهزيمة روما والانفراد بصدارة الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق يوفنتوس فوزا صعبا، مساء الأحد، على نظيره روما بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الـ19 من عمر البطولة على ستاد أوليمبكو.

وسجل ميريح ديميرال الهدف الأول لفريق يوفنتوس في الدقيقة 3، قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.

وجاء هدف روما الوحيد عن طريق دييجو بيروتي في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بخسارة روما بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى 48 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد روما عند 35 نقطة في المركز الخامس.