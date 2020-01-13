أهداف الأحد.. سداسية سيتي في استون فيلا.. وثنائية بيراميدز أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد 12 يناير 2019
أهداف مبارة مانشستر سيتي واستون فيلا
السوبر الإسباني
ركلات الجزاء بين ريال مدريد واتليتكو مدريد
الدوري الإيطالي
أهداف مباراة يوفنتوس وروما
الدوري المصري
أهداف مباراة مصر المقاصة وإنبي
أهداف مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش
الكونفدرالية
أهداف مباراة بيراميدز والمصري
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