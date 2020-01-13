أهداف الأحد.. سداسية سيتي في استون فيلا.. وثنائية بيراميدز أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد 12 يناير 2019 الدوري الإنجليزي أهداف مبارة مانشستر سيتي واستون فيلا السوبر الإسباني

ركلات الجزاء بين ريال مدريد واتليتكو مدريد Advertisements الدوري الإيطالي

أهداف مباراة يوفنتوس وروما الدوري المصري

أهداف مباراة مصر المقاصة وإنبي

أهداف مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش الكونفدرالية

أهداف مباراة بيراميدز والمصري

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