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أهداف الأحد.. سداسية سيتي في استون فيلا.. وثنائية بيراميدز أمام المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزا، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأحد 12 يناير 2019

أهداف مبارة مانشستر سيتي واستون فيلا

السوبر الإسباني
ركلات الجزاء بين واتليتكو مدريد

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أهداف مباراة يوفنتوس وروما


أهداف مباراة مصر المقاصة وإنبي


أهداف مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

الكونفدرالية
أهداف مباراة بيراميدز والمصري

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