يرى أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى أن لاعبى الفريق قدموا أفضل مالديهم فى المباراة أمام طلائع الجيش وكانو الأكثر خطورة طوال المباراة.

وفاز الدراويش على الجيش بهدفين مقابل هدف سجل اهداف الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي وبيكيتي سيلفا بينما سجل ناصر مانسي للطلائع في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم لحساب الجولة الــ13 من عمر الدورى المصري الممتاز.

وأضاف السلحدار :”اصرار اللاعبون كان كبيرا للغاية من أجل نيل ثقة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد واعتقد أن ذلك من أهم اسباب الانتصار”.

واستكمل :”لا يشغلنى المركز الذى اتواجد فيه ،كل ما يهمنى هو خدمة بيتى الذى ادين له بالفضل”.

واختتم مدرب عام الإسماعيلى قائلاً :”بالتأكيد هناك عدة أخطاء ،الفريق وقع فيها سنعمل علاجها وتلافيها قبل استئناف الفريق لمشواره المحلى والقارى”.

مانسي للطلائع في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم لحساب الجولة الــ13 من عمر الدورى المصري الممتاز.وأضاف السلحدار :”اصرار اللاعبون كان كبيرا للغاية من أجل نيل ثقة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد واعتقد أن ذلك من أهم اسباب الانتصار”.واستكمل :”لا يشغلنى المركز الذى اتواجد فيه ،كل ما يهمنى هو خدمة بيتى الذى ادين له بالفضل”.واختتم مدرب عام الإسماعيلى قائلاً :”بالتأكيد هناك عدة أخطاء ،الفريق وقع فيها سنعمل علاجها وتلافيها قبل استئناف الفريق لمشواره المحلى والقارى”.

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كانت هذه تفاصيل خبر أدهم السلحدار: الإسماعيلي يعمل على معالجة الأخطاء الفترة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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