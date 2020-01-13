اليد يعلن قائمة الفراعنة في أمم أفريقيا بتونس

أعلن مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة المنتخب الأول فى البطولة الأفريقية المقرر انطلاق منافساتها يوم 16 يناير الجارى عن قائمة المنتخب .

وتضم القائمة 21 لاعب وهم كلا من ، كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى

مركز صانع الألعاب .

ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر .

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أمافى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى ٥ لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد .

وتقع مصر فى بطولة أمم أفريقيا في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا،

وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة غينيا يوم 16 يناير على أن يواجه منتخب كينيا في اليوم التالى ، ويختتم المنتخب المصري مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

اللائحة الجديدة كل فريق في البطولة له خمس تغيرات من خارج القائمة الأساسية ال ١٨ ، فالبعثة المسافرة ٢١ لاعب وللمدرب الحق استدعاء٢ لاعب من القائمة المبدئية ال ٢٥.