الزمالك يكشف الستار عن التصميم الجديد لحافلة الفريق



كشف نادي الزمالك الستار عن التصميم الجديد لحافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لهذا الموسم وتضمن الإعلان صور لمقدمة الحافلة والوجهتين الخلفية والجانبية. والوجهتين الخلفية والجانبية. وشهد التصميم ظهور كتابات فرعونية بالإضافة إلى تواجد صور لجماهير النادي العريقة مع وجود رامي السهم المتواجد في شعار النادي كشخصية رئيسية للتصميم. العريقة مع وجود رامي السهم المتواجد في شعار النادي كشخصية رئيسية للتصميم. Advertisements ويعد الزمالك أول فريق مصري يمتلك حافلة خاصة به يستخدمها فى تنقلات فريق الكرة داخل مصر.

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