رفض حماده صدقي المدير الفني الجديد لسموحة، ما ذكره الهلال السوداني في بيانه عن أنه هرب من تدريب الفريق من أجل قيادة سموحة.
قال حمادة صدقي في تصريحات تليفزيونية: "لم أهرب من تدريب الهلال أنا مش صغير علشان يقول عليا كده".
وتابع أنه سيقرأ بيان الهلال جيدا للرد عليه
كانت هذه تفاصيل خبر حماده صدقي ردًّا على بيان الهلال: لم أهرب.. أنا مش صغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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