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حماده صدقي ردًّا على بيان الهلال: لم أهرب.. أنا مش صغير

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رفض حماده صدقي المدير الفني الجديد لسموحة، ما ذكره الهلال السوداني في بيانه عن أنه هرب من تدريب الفريق من أجل قيادة سموحة.
قال حمادة صدقي في تصريحات تليفزيونية: "لم أهرب من تدريب الهلال أنا مش صغير علشان يقول عليا كده".
وتابع أنه سيقرأ بيان الهلال جيدا للرد عليه

بالشكل اللائق، مشيرًا إلى أنه تحدث قبل مفاوضات سموحة مع رئيس الهلال ليشتكي له من بعض الأمور التي لا ترضيه داخل الفريق، وأبلغه بالرحيل بسبب عدم وجود حلول جذرية لهذه الأمور.
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