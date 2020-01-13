وزير الرياضة يؤازر منتخب اليد قبيل منافسات بطولة افريقيا المؤهلة لطوكيو ٢٠٢٠

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع لاعبي المنتخب الوطني المصري لكرة اليد بالمركز الأولمبي بالمعادي وذلك قبيل مشاركتهم فى منافسات بطولة الأمم الأفريقية ال ٢٤ والتى ستقام بدولة تونس خلال الفترة من ١٦ حتى ٢٦ يناير ٢٠٢٠ والمؤهلة لدورة الالعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠.

وخلال اللقاء حث صبحي جميع اللاعبين على بذل كل الجهد للفوز بلقب البطولة من خلال بذل كل جهد ممكن لإسعاد جماهير

وأكد صبحى أن منظومة كرة اليد المصرية تشهد حاليا ازدهارا فى شتي مجالاتها سواء من ناحية البطولات التى تحققها المنتخبات المصرية لكرة اليد فى الاعمار المختلفة أو استضافة البطولات ومنها بطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر فى ٢٠٢١.

وأكد خلال اللقاء الذى شهد حضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد أن المسئولية الملقاة على عاتق لاعبي المنتخب الوطني تتمثل فى إثبات الذات وبذل أقصى جهد للفوز بالبطولة والصعود لمنافسات طوكيو ٢٠٢٠.

يذكر أن منافسات البطولة تشهد وجود منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التى تضم كل من غينيا وكينيا والكونغو

الجهد للفوز بلقب البطولة من خلال بذل كل جهد ممكن لإسعاد جماهير الرياضة المصرية .وأكد صبحى أن منظومة كرة اليد المصرية تشهد حاليا ازدهارا فى شتي مجالاتها سواء من ناحية البطولات التى تحققها المنتخبات المصرية لكرة اليد فى الاعمار المختلفة أو استضافة البطولات ومنها بطولة العالم لكرة اليد والتى تستضيفها مصر فى ٢٠٢١.وأكد خلال اللقاء الذى شهد حضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد أن المسئولية الملقاة على عاتق لاعبي المنتخب الوطني تتمثل فى إثبات الذات وبذل أقصى جهد للفوز بالبطولة والصعود لمنافسات طوكيو ٢٠٢٠.يذكر أن منافسات البطولة تشهد وجود منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التى تضم كل من غينيا وكينيا والكونغو

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