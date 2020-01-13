سميوني يواصل أرقامه السيئة أمام ريال مدريد

واصل الارجنتيني دييجو سميوني المدير الفني لفريق اتلتيكو مدريد أرقامه السيئة، وذلك بعد خسارته النهائي الثالث أمام ريال مدريد في بطولات مختلفة. وخسر أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان في نهائي دوري ابطال اوروبا 2014 عندما كان المدرب الفرنسي مساعد لمدرب الايطالي كارولو انشلوتي وتوج ريال مدريد بلقب العاشرة في دوري ابطال اوربا وفي موسم 2016 خسر المدرب الارجنتنيني للمره الثانية علي التوالي امام زين الدين زيدان بركلات الترجيح ليحقق الريال اللقب الحادي عشر في تاريخ وفي نهائي بطولة السوبر الاسباني خسر بركلات الترجيح ليخسر ثالث القابه امام ريال مدريد وزين الدين زيدان. في نهائي دوري ابطال اوروبا 2014 عندما كان المدرب الفرنسي مساعد لمدرب الايطالي كارولو انشلوتي وتوج ريال مدريد بلقب العاشرة في دوري ابطال اوربا وفي موسم 2016 خسر المدرب الارجنتنيني للمره الثانية علي التوالي امام زين الدين زيدان بركلات الترجيح ليحقق الريال اللقب الحادي عشر في تاريخ وفي نهائي بطولة السوبر الاسباني خسر بركلات الترجيح ليخسر ثالث القابه امام ريال مدريد وزين الدين زيدان.

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