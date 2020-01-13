رئيس انبي : نحتاج ثلاثة لاعبين في الإنتقالات الشتوية..وهدفنا الإنطلاق بالدور الثاني

ابدى المحاسب زكريا السيد رئيس نادي انبي ارتياحه لنتائج الفريق الكروي في هذه الفترة رغم سلسة التعادلات الأخيرة مع حرس الحدود والإسماعيلي والإتحاد السكندري بعد الفوز في اربع لقاءات متتالية مع تولي حلمى طولان القيادة الفنية.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ" الوفد" : الهدف الحالي تجميع النقاط في الدور الاول وحتى تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد ضم احمد علي ،كإعارة ومحمد عرابي الذى شارك اليوم في مباراة المقاصة حيث كان خارج القائمة وهو من ابناء النادي وطلب طولان بتصعيده بعد

متابعته له واشادته بأدائه ، مشددا على أن الهدف احتلال مركز متقدم مع نهاية الدوري من خلال تجميع نقاط بالدور الثاني وتمهيدا للموسم المقبل.

والمح رئيس نادي انبي الى ان حلمي طولان المدير الفني يحتاج تدعيم الطرفين ولاعب الوسط المهاجم، حتى يتفرغ محمد شريف للعب على الأطراف وهو مركزه الاصلي خاصة ان المهاجم احمد على لاعب يتميز بالعاب الهواء وفي حاجة لجناحين قادرين على توصيلة بالمرمى وتفعيل قدرته التهديفية.

وقال أن النادى في طريقه للتعاقد مع لاعبين او ثلاثة خلال فترة الانتقالات الحالية بعد متابعة لعدد من اللاعبين ورفض طولان بعض اللاعبين الافارقة ويحسب له انه طلب متابعة اى لاعب وخضوعه للإختبار اسبوع للوقوف على مستواه بعد ان كان اللاعب الافريقي يأتي متعاقدا مع النادي ويتم الكشف الطبي عليه فقط ،مما تسبب في صفقات" مضروبة".

وعن اصابة محمد رزق بإرتجاج في المخ اليوم خلال لقاء المقاصةقال السيد: اطالب الحكام بايقاف المباراة في حال وجود التحام قوي خاصة أن الحكم احمد جمال لم يحتسب خطأ على اللاعب المشترك ،ولا حتى اوقف المباراة للعلاج حيث ان هذه المواقف تتطلب تدخل فوري للجهاز الطبي حرصا على حياة ومستقبل اللاعب .