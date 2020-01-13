بعد طرده فالفيردي يتوج بجائزة أفضل لاعب بكأس السوبر الإسباني

توج فالفيردي لاعب وسط فريق ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب بكأس السوبر الإسباني لهذا الموسم، وذلك بعد مساهمته في تتويج فريقه بالبطولة على حساب أتلتيكو مدريد. وفاز ريال مدريد على أتلتيكو بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين. وساهم فالفيردي في إنقاذ فريقه في اللحظات الأخيرة من المباراة حينما انفرد ساؤول لاعب أتلتيكو بمرمى ريال مدريد إلا أن تدخل فالفيردي العنيف الذي تلقى على إثره البطاقة الحمراء مباشرة، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح وتحسمها كتيبة زين الدين زيدان. الأخيرة من المباراة حينما انفرد ساؤول لاعب أتلتيكو بمرمى ريال مدريد إلا أن تدخل فالفيردي العنيف الذي تلقى على إثره البطاقة الحمراء مباشرة، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح وتحسمها كتيبة زين الدين زيدان.

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