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ركلات الترجيح تعلن تتويج ريـال مدريد بالسوبر الإسباني على حساب أتليتكو

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توج فريق ريـال مدريد، بلقب السوبر الإسباني عقب تغلبه على نظيره أتليتكو مدريد بنتيجة «4-1» عبر ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله بالسعودية .
وشهدت مجريات المباراة طرد فالفيردي عند الدقيقة 115، بعد عرقلته المتعمدة من الخلف لـ الذي انطلق بالكرة منفرداً تجاه مرمى كورتوا.
طرد فالفيردي في الوقت الإضافي ..

المرمى
"كنت حتسجل أعمل لك ايه" ؟This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status — القنوات الرياضية (@riyadiyatv)


وفي ركلات الترجيح
وبدأ كارفخال التسديد للملكي معلناً عن هدف أول في الركلات الترجيحية، ليهدر بعدها ساؤول الركلة الأولى لأتليتكو في كرة ارتدت من القائم الأيمن للحارس كورتوا.
وتقدم في الركلة الثانية للريـال رودريجو الذي نجح في التسجيل بنجاح، ثم أهدر بعدها توماس الركلة الثانية لأتليتكو ، ونجح

مودريتش في تسجيل الكرة الثالثة للريـال بنجاح، ثم تمكن تريبير بعده من تسجيل أولى ركلات أتليتكو مدريد، لكنها لم تكن كافية لعودة فريقه إلى المنافسة على اللقب بعد نجاح سيرجيو راموس في تنفيذ الركلة الرابعة والأخيرة للريـال والتي أعلنت تتويج الملكي باللقب للمرة الحادية عشر في تاريخه.
كان ريـال مدريد قد تخطى فالنسيا بثلاثية مقابل هدف، في الدور قبل النهائي، بينما تأهل أتيلتكو على حساب ، بعد فوز مثير بثلاثية لهدفين.

ركلة راموس الأخير التي أعلنت تتويج الريـال باللقب ..

 

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