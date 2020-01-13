الهلال يتهم حمادة صدقي بتعمد الهروب بعد مباراة النجم

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السوداني اليوم الإثنين تعيين الفاتح النقر مدرباً للفريق الأول بالنادي خلفاً لحمادة صدقي.

وقال نادي الهلال السوداني عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي:” أعلن مجلس إدارة نادي الهلال رسمياً تعيين الفاتح النقر مدرباً للفريق الأول”.

وكان نادي الهلال السوداني قد أصدر بياناً أدان فيه رحيل حمادة صدقي عن تدريب الفريق.

وقال الهلال السوداني في بيانه:” تلقى أشرف الكاردينال، رئيس نادي الهلال، إتصالا هاتفياً من حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال، وقد جاء قرار صدقي عقب “هروبه” ليلًا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي أستفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب”.

وأضاف البيان “أوضحت العلاقات العامة بالنادي أن المدرب إستلم جوازه من الموظف أيمن زين العابدين بناءً على توجيه من الكابتن محمود السادة مدير الكرة وبناء عليه قرر مجلس الهلال إعفاء السادة من منصبه في دائرة الكرة وأيمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال”.

Advertisements

كما أكد المجلس حرصه على تعيين مدرب خلال الساعات القليلة القادمة خلفاً للمدرب حمادة صدقي الذي يبدو أن “هروبه إلى مصر مرتباً بسبب وضع الأهلي المصري في المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا”، وفقا للبيان.

حمادة صدقي: هدفي قيادة الهلال السوداني لمنصات التتويج

صفعة قوية لنادي الهلال السوداني من نادي سموحة المصري!