أهداف مباراة روما ويوفنتوس في الدوري الايطالي

انفرد نادي يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي، عقب تفوقه على نادي روما بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة التاسعة عشر من الكالتشيو.

وحسم البيانكونيري اللقاء قبل مرور أول عشر دقائق بعد التقدم بهدفين، الأول سجله المدافع “ديمرال” بعد مرور ثلاث دقائق من صافرة البداية، بينما الثاني أحرزه “كريستيانو رونالدو” من علامة الجزاء.

وسجل هدف تقليص الفارق لروما الأرجنتيني “بيروتي” من ركلة جزاء في الدقيقة 68، ولكنه لم يكن كافيًا لذئاب العاصمة.

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واستغل اليوفي بهذا الانتصار تعثر الإنتر يوم أمس ضد أتالانتا، ورفع رصيده إلى 48 نقطة بفارق نقطتين عن النيراتزوري، أما روما فبقى رصيده عند 37 نقطة في المركز الرابع.

يشهد ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما معقل الذئاب مساء اليوم الأحد 12-1-2020، مواجهة من العيار الثقيل بين فريق روما وضيفه يوفنتوس، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الإيطالي”سيري آ”.

ويعود آخر لقاء بين يوفنتوس وروما فى الموسم الماضي بالجولة 36 فى السيري آ على ملعب الأولمبيكو، والذي شهد فوز روما بهدفين دون مقابل.