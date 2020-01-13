أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الاسباني

تُوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الاسباني بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 1/4، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد 12-1-2020 على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

وأصبح الميرنجي الذي تأهل للبطولة كثالث أندية الليجا في الموسم الماضي، هو أول بطل للمسابقة بنظامها الجديد بعدما أخرج فالنسيا من نصف النهائي، وتفوق عى الروخي بلانكوس في المباراة النهائية، ليحرز اللقب رقم 11 في تاريخه.

وعرف اللقاء -سعودي النكهة- ندية وإثارة بالغة، ولكن رغم تلك الإثارة سيطرت عليه نتيجة التعادل السلبي، حتى خلال الشوطين الإضافيين.

وكانت النقطة الأبرز هي تألق حارسي المرمى، حيث ذاد السلوفيني “يان أوبلاك” عن مرماه طوال اللقاء، وكذلك الوضع بالنسبة للبلجيكي “تيبو كورتوا”، وإن كان الأخير ضاعف من أهميته بالتألق في ركلات الجزاء والتصدي الرائع لركلة توماس بارتي.

وشهدت المباراة لقطة بطاقة حمراء أشهرها الحكم في وجه متوسط ميدان الريال “فالفيردي” بعد تدخل أنقذ به فريقه، حيث كان مهاجم الآتليتي “ألفارو موراتا” منفردًا بالمرمى في الشوط الإضافي الرابع، ولم يكن هناك أي بُد من عرقلته.

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني

ركلات جزاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

ركلة ريال مدريد الأولى من “كاربخال”

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ركلة أتلتيكو مدريد الأولى الضائعة من “شاؤول”

ركلة ريال مدريد الثانية “رودريجو”

ركلة أتلتيكو مدريد الضائعة من “توماس”

ركلة ريال مدريد الثالثة “لوكا مودريتش”

ركلة أتلتيكو مدريد الوحيدة الناجحة “تريبير”

ركلة ريال مدريد الأخيرة “راموس”