بفوزه على أتليتيكو... الريال يحرز كأس السوبر الإسبانية في السعودية

فاز ريال مدريد على غريمه في العاصمة أتليتيكو مدريد 4-1 بركلات الترجيح ليحرز لقب النسخة الأولى من كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم بشكلها الجديد في السعودية بعد التعادل بدون أهداف عقب وقت إضافي في مباراة متوترة يوم الأحد.

وسجل القائد سيرجيو راموس ركلة الترجيح الرابعة الحاسمة لصالح ريال مدريد بعدما نفذ داني كاربخال ورودريجو جويش ولوكا مودريتش محاولاتهم بنجاح بينما فشل ساؤول نيجيز وتوماس بارتي في التسجيل لأتليتيكو.

وكان يان أوبلاك حارس أتليتيكو وتيبو كورتوا نظيره في ريال مدريد الأكثر تألقا في 90 دقيقة شابها الحذر مما أدى للجوء إلى وقت إضافي للمرة الخامسة على التوالي في المباريات النهائية بين غريمي مدريد منذ 2013.

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وطُرد فيدريكو بالبيردي لاعب وسط ريال مدريد في الدقيقة 115 بسبب عرقلة ألفارو موراتا لكن فريق المدرب زين الدين زيدان صمد خلال الدقائق الأخيرة وحافظ على تماسكه في ركلات الترجيح.

وبهذه النتيجة توج ريال مدريد للمرة 11 بطلا لكأس السوبر الإسبانية، التي كانت المباراة الافتتاحية في الموسم في المعتاد بين بطلي الدوري والكأس قبل أن تتوسع البطولة لتشمل أربعة فرق وتقام في السعودية بعقد قيمته 120 مليون يورو (133 مليون دولار) وفقا لتقارير صحفية.

المصدر/ رويترز