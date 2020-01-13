رياضة | نهائي السوبر الإسباني.. زيدان يعلق علي لقطة فالفيردي مع موراتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي السوبر الإسباني.. زيدان يعلق علي لقطة فالفيردي مع موراتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بعد فوز نادي ريال مدريد على حساب نظيره نادي اتلتيكو مدريد، في نهائي السوبر الإسباني الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية علي ملعب الجوهرة المشعة الدولي بمدينة جدة.

تعرف علي تصريحات زيدان بعد نهائي السوبر الإسباني:

قال مدرب ريال مدريد:" فالفيردي فعل ما كان عليه القيام به لقد كانت عركله عنيفة علي موراتا ولكن كان لا بد من القيام بها فيدي فالفيردي فاز بأفضل لاعب في البطولة ، انا سعيد له . لقد قام بعمل كبير مثل الجميع لقد جئنا إلى هنا للفوز باللقب لقد رأينا نهائي عظيم للغاية أمام أتلتيكو مدريد هما لعبوا بشكل جيد للغاية".

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وأضاف زيدان بعد مباراة نهائي السوبر الإسباني:"يجب أن نهنئ جميع اللاعبين وكورتوا لانه جدير بذلك خاصة في ركلات الترجيح لطالما قدمت كل شيء على أرض الملعب وعندما كنت لاعبًا أيضًا هذا هو DNA ريال مدريد ما يهمني هو تقديم كل شيء انا اعتمد على جميع اللاعبين المتاحين هذا امر لن يتغير أنا المدرب ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون ويعملون بشكل جيد للغاية.

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته قائلا:"لقد فزت بالعديد من الأشياء كلاعب وهذا ما يحدث لي الأن كمدرب أنا مهتم بتقديم كل شيء ومهتم بالإيمان بما نقوم به ، مثل جميع اللاعبين بالعمل والتواضع يمكنك تحقيق أشياء كثيرة لقد عملنا كثيرًا وكان لدينا الكثير من الصبر لقد بدأنا الموسم بالقليل من الصعوبات ، لكن عليك أن تكون هادئًا أهنىء جميع اللاعبين وخاصة كورتوا لانه جدير بذلك وأيضًا روبرتو فاسكيز ، الذي يجهزه لركلات الترجيح أنا سعيد له ، هو يستحق ذلك يجب أن نستمر في العمل ويجب أن نكون سعداء بالطبع سنستريح قليلاً وسنعود مره اخرى للعمل ، لا يمكننا التفكير في تراجع المستوى الآن سنستمتع ، ولكن مازال هناك الدوري والأبطال والكأس".

يذكر أن نادي ريال مدريد توج ببطولة كأس السوبر الأسباني بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.