رياضة | إدارة برشلونة تصدم الجمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة برشلونة تصدم الجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه على الرغم من الشائعات التي أكدت رحيل الإسباني إرنستو فالفيردي استمراره في قيادة برشلونة إلا أنه من المتوقع استمرار المدرب الإسباني في عمله كمدير فني للبرسا حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن المرشح المحتمل لخلافة فالفيردي في تدريب برشلونة وهو تشافي هيرنانديز الذي مازال متخوفًا من الموافقة على تولي قيادة تدريب الفريق في منتصف الموسم مما سيجعل المدرب الحالي فالفيردي مستمرًا في عمله.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من النتائج السلبية للفريق الكتالوني والتي كان آخرها الفشل في الوصول لنهائي كأس السوبر الإسباني إلا أن فالفيردي لا يرغب في تقديم استقالته من تدريب الفريق مما يعني أنه في حال عدم قيام الإدارة بإقالته سيستمر المدرب الحالي في منصبه.

وأوضحت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق أن فالفيردي أبلغ بعضًا من مسؤولي مجلس إدارة برشلونة عن غضبه بسيب التكهنات التي تشير إلى اقتراب تشافي هرنانديز المدير الفني للسد القطري الحالي من تولي تدريب البارسا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه في الساعات القليلة التي تلت خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في دور نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أنه كان يوجد اجتماع بين إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة مع تشافي في الدوحة من أجل الاتفاق على عود الأخير لتدريب برشلونة ومن ثم خلافة فالفيردي.