رياضة | أحمد فتحي مفاجأة فايلر أمام طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي مفاجأة فايلر أمام طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري رينيه فايلر، إلى توظيف أحمد فتحي فى خط الوسط خلال مواجهة طنطا القادمة ضمن منافسات مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جاء ذلك القرار بسبب وجود عدد من الإصابات بهذا المركز في صفوف الأهلي، خاصة بعد إصابة اليو ديانج أثناء مواجهة الفريق أمام بلاتينيوم، وعدم إمكانية مشاركته أمام طنطا.

بالإضافة إلى معاناة حسام عاشور من إصابة عضلية، فضلاً عن عدم حسم موقف محمد مجدى أفشة.

ويتجه الجهاز الفني للأهلي إلى مشاركة أحمد فتحى بجانب عمرو السولية، بدلًا من مشاركة الجوكر فى مركز الظهير الأيمن.

Advertisements

وكان الأهلي قد تعادل إيجابياً بهدف ليلة أمس السبت، أمام بلاتنيوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة الأهلي وطنطا في الدوري

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس عشر من شهر يناير الجاري.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد أن خاض 10 مباريات وحقق الفوز بهم جميعاً.