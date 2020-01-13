رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتصدر وإنتر ميلان يهبط للمركز الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتصدر وإنتر ميلان يهبط للمركز الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي في تحقيق الفوز على مضيفه روما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الليجا".

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي من تسجيل الهدف الأول عن طريق المدافع الدولي التركي ميريح ديميرال في الدقيقة 3 من زمن المباراة، وأضاف الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

وقلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما النتيجة عن طريق المهاجم الدولي الأرجنتيني ديجو بيروتي بتسجيل هدف فريقه في الدقيقة 68 من علامة الجزاء.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس

1- يوفنتوس 48 نقطة

2- إنتر ميلان 46 نقطة

3- لاتسيو 42 نقطة

4- أتالانتا 35 نقطة

5- روما 35 نقطة

6- كالياري 29 نقطة

7- تورينو 27 نقطة

8- هيلاس فيرونا 25 نقطة

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9- بارما 25 نقطة

10- ميلان 25 نقطة

11- نابولي 24 نقطة

12- أودينيزي 24 نقطة

13- بولونيا 23 نقطة

14- فيورنتينا 21 نقطة

15- ساسوولو 19 نقطة

16- سامبدوريا 19 نقطة

17- ليتشي 15 نقطة

18- جنوى 14 نقطة

19- بريشيا 14 نقطة

20- سبال 12 نقطة.