رياضة | نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة مشادته مع حسام غالي وسر رحيله عن الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يكشف حقيقة مشادته مع حسام غالي وسر رحيله عن الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد علي الظهير الأيمن الجديد لفريق الإنتاج الحربي، أسباب رحيله من الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

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قال علي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "شعرت بعدم وجود منافسة مع باسم علي، ولم أشارك خلال الفترة الماضية مما دفعني لاتخاذ قرار الرحيل".

ونفى علي أن يكون حدثت مشادة بينه وبين حسام غالي مدير الكرة في الجونة تسببت في رحيله مشيرًا إلى أنه الأمور لم تستغرق سوى بضعة ثوان فقط ومؤكدًا أن حسام غالي قيمة كبيرة.