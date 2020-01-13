رياضة | فالفيردي يطلق تصريح مثير عقب فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يطلق تصريح مثير عقب فوز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأوروجوياني فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد بأن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني ونجح في التتويج باللقب.

وتوج ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"قدمنا مباراة رائعة أمام أتلتيكو مدريد وكان ينقضنا التسجيل فقط لكن في النهاية حققنا الفوز وحصدنا كأس البطولة".

وتابع :"لم يكن أمامي حل أمام موراتا إلا التضحية من أجل الفريق لقد اعتذرت له، لكنه كان الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله".

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وواصل :"أشكر المدرب الرائع زيدان على منحه الثقة لي، وأنا أشعر بأنه على مسافة واحدة من جميع اللاعبين بإخراج كل ما لدينا وأتمنى أن يكون لي دور مهم في تشكيل ريال مدريد وصناعة إسم لي".

وأوضح :"أنا سعيد جدًا . ما يحدث لي جميل جدًا ، أنا في لحظة لا تصدق . أنا أيضًا سأكون أب".

وتابع :"لقد دعمني زملائي . كنت غاضبًا لأنني تركت الفريق بعشرة لاعبين ، لكن زملائي في الفريق والطاقم الفني قدموا لي الدعم ، وحتى سيميوني أيضًا وهذا أمر لا يفعله أي شخص".

وعن تعليقه على الفرصة التي أهدرها قال :"لم أكن سعيدا بإهداراها وشعرت بالإحباط عقب إهدارها لكني سعيد بفوز ريال مدريد باللقب".