رياضة | رئيس ريال مدريد: سعداء بلقب السوبر وكورتوا أثبت أنه الحارس الأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد: سعداء بلقب السوبر وكورتوا أثبت أنه الحارس الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بيريز عقب نهاية المباراة :"نحن سعداء جدًا . لقد قدموا لنا الفرصة للعب ونحن نستحق ذلك".
وتابع :"نأمل أن يعطينا زين الدين زيدان المدير الفني للفريق المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة بمساعد اللاعبين".
وواصل :" لقد قمنا بالتوقيع مع كورتوا لأننا اعتقدنا أنه الأفضل في العالم واليوم هو أثبت ذلك، أما بالنسبة لفيدي فالفيردي منع فرصة محققة وذلك جعلنا نستمر في التعادل".
وأوضح :"نحن نعلم أنه في ضربات الجزاء يجب أن نمتلك الحظ".
وقدم التهنئة إلى أتلتيكو مدريد رغم الخسارة قائلًا :"أهنئ أتلتيكو مدريد لأنه كان منافسًا جديرًا وقدم مباراة جيدة للغاية".
وتوج ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.