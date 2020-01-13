رياضة | رئيس ريال مدريد: سعداء بلقب السوبر وكورتوا أثبت أنه الحارس الأفضل في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد: سعداء بلقب السوبر وكورتوا أثبت أنه الحارس الأفضل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز الفريق الملكي بالتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني عقب الفوز على الجار أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

وقال بيريز عقب نهاية المباراة :"نحن سعداء جدًا . لقد قدموا لنا الفرصة للعب ونحن نستحق ذلك".

وتابع :"نأمل أن يعطينا زين الدين زيدان المدير الفني للفريق المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة بمساعد اللاعبين".

وواصل :" لقد قمنا بالتوقيع مع كورتوا لأننا اعتقدنا أنه الأفضل في العالم واليوم هو أثبت ذلك، أما بالنسبة لفيدي فالفيردي منع فرصة محققة وذلك جعلنا نستمر في التعادل".

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وأوضح :"نحن نعلم أنه في ضربات الجزاء يجب أن نمتلك الحظ".

وقدم التهنئة إلى أتلتيكو مدريد رغم الخسارة قائلًا :"أهنئ أتلتيكو مدريد لأنه كان منافسًا جديرًا وقدم مباراة جيدة للغاية".

وتوج ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.