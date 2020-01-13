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رياضة | رئيس الاتحاد الإسباني: شكرًا للسعودية على تنظيم السوبر ولمست النجاح في عيون الجماهير

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وجه لويس روبياليس رئس الاتحاد الإسباني لكرة القدم شكره إلى المملكة العربية عقب استضافة بطولة كأس السوبر الإسباني مشيدًا بالتنظيم وحفاوة الاستقبال.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"أهنئ الشعب السعودي على هذا التنظئم وأشكرهم لكرم الضيافة وحسن الحفاوة وعلى رأسهم الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس هيئة بالمملكة العربية السعودية".

وتابع :"لم أكن متوقعا أن تنجح البطولة بهذا الشكر، ولكني لمست هذا النجاح في عيون الجماهير التي حضرت البطولة".

وواصل :"لم أكن متخوفًا من أي شئ وأشكر الأمير عبد العزيز لأننا سعينا لتطوير في كلا البلدين والجميع أضاف شئ كبير لملعب المباراة".

وأتم حديثه :"ناقشت مع الأمير عبد العزيز على الموسم المقبل، ونعد بالأفضل لكلا البلدين".

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