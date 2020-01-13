رياضة | رئيس الاتحاد الإسباني: شكرًا للسعودية على تنظيم السوبر ولمست النجاح في عيون الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد الإسباني: شكرًا للسعودية على تنظيم السوبر ولمست النجاح في عيون الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه لويس روبياليس رئس الاتحاد الإسباني لكرة القدم شكره إلى المملكة العربية السعودية عقب استضافة بطولة كأس السوبر الإسباني مشيدًا بالتنظيم وحفاوة الاستقبال.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"أهنئ الشعب السعودي على هذا التنظئم وأشكرهم لكرم الضيافة وحسن الحفاوة وعلى رأسهم الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضية بالمملكة العربية السعودية".

وتابع :"لم أكن متوقعا أن تنجح البطولة بهذا الشكر، ولكني لمست هذا النجاح في عيون الجماهير التي حضرت البطولة".

وواصل :"لم أكن متخوفًا من أي شئ وأشكر الأمير عبد العزيز لأننا سعينا لتطوير الرياضة في كلا البلدين والجميع أضاف شئ كبير لملعب المباراة".

وأتم حديثه :"ناقشت مع الأمير عبد العزيز على الموسم المقبل، ونعد بالأفضل لكلا البلدين".