رياضة | عبد العزيز بن تركي يتحدث عن تنظيم السعودية لكأس السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد العزيز بن تركي يتحدث عن تنظيم السعودية لكأس السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية عن سعادته الكبيرة عقب استضافة المملكة لبطولة كأس السوبر الإسباني والتي توج ريال مدريد بطلا لها.

وقال عقب نهاية المباراة النهائية :"اليوم نحظى بدعم كبير ونتمنى أن نكون قدمما شئ يوازي هذا الجمع الكبير".

وأضاف :"شاهدنا بطولة على أعلى مستوى من أقوى 4 فريق في أوروبا وأشكر الجمهور الذي أسعدنا بالتشجع والمؤازرة ونقل الصورة الحقيقة للرياضة السعودية ووعي الوسط الرياضي".

وتابع :"نعد الجماهير بالمزيد من الاستحقاقات الكبى خلال الفترة المقبلة".

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أشكر الإعلام على جهدهم المبذول، وهو الأداة الحقيقية التي تنقل الواقع للعالم كله".

وأشار :"نقدم ما يليق بالمملكة العربية السعودية وطموح قيادتها الكريمة وشعبها الكبير".

وأتم حديثه :"نسعى دائمًا للتطوير واليوم ناقشنا مع رئيس الاتحاد الإسباني ماذا سنفعل في الموسم المقبل".