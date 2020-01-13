رياضة | عبد العزيز بن تركي يتحدث عن تنظيم السعودية لكأس السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد العزيز بن تركي يتحدث عن تنظيم السعودية لكأس السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عقب نهاية المباراة النهائية :"اليوم نحظى بدعم كبير ونتمنى أن نكون قدمما شئ يوازي هذا الجمع الكبير".
وأضاف :"شاهدنا بطولة على أعلى مستوى من أقوى 4 فريق في أوروبا وأشكر الجمهور الذي أسعدنا بالتشجع والمؤازرة ونقل الصورة الحقيقة للرياضة السعودية ووعي الوسط الرياضي".
وتابع :"نعد الجماهير بالمزيد من الاستحقاقات الكبى خلال الفترة المقبلة".
أشكر الإعلام على جهدهم المبذول، وهو الأداة الحقيقية التي تنقل الواقع للعالم كله".
وأشار :"نقدم ما يليق بالمملكة العربية السعودية وطموح قيادتها الكريمة وشعبها الكبير".
وأتم حديثه :"نسعى دائمًا للتطوير واليوم ناقشنا مع رئيس الاتحاد الإسباني ماذا سنفعل في الموسم المقبل".