رياضة | عاجل- أول تعليق من نجم أتلتيكو مدريد عقب الخسارة أمام الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- أول تعليق من نجم أتلتيكو مدريد عقب الخسارة أمام الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب فيتولو لاعب أتلتيكو مدريد عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام ريال مدريد بركلات الترجيح وخسارته للقب كأس السوبر الإسباني.

وتوج ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون

أهداف.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"كرة القدم لا تخدم من يعطي في أرض الملعب، وفوز ريال مدريد لا يعكس أننا لم نظهر بشكل جيد، لكننا قدمنا كل ما لدينا في المباراة".

وتابع :"قدمنا مباراة كبيرة ونتمنى النهوض بشكل سريع في المناسبات المقبلة".

وواصل :"نحن في حسرة بعد الخسارة حاولنا اللعب بشعار أتلتيكو مدريد والقتال حتى النهاية، ومبروك لريال مدريد".

