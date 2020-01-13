رياضة | سجل الفائزين بكأس السوبر الإسباني بعد تتويج ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سجل الفائزين بكأس السوبر الإسباني بعد تتويج ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق لقب بطولة كأس السوبر الاسباني على حساب فريق أتليتكو مدريد بعد الفوز عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد بعدما انتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية.

واهدر فريق أتليتكو مدريد اول ركلتين في ضربات جزاء، حيث تصدى كورتوا لركلة توماس بارتي، وسدد ساؤول في القائم الأيمن لحارس ريال مدريد، بينما سجل الفريق الأبيض جميع ركلات الترجيح له.

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ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 11 بطولة من لقب السوبر الاسباني عبر التاريخ، واقترب من رقم برشلونة متصدر القائمة والذي يملك 13 لقب، بينما يحمل فريق أتليتكو مدريد لقبين فقط.

وحصد فريق ديبورتيفو لاكورونيا لقب السوبر الاسباني في ثلاث مناسبات، بينما يأتي فريق أتليتك بلباو مع فريق أتليتكو مدريد في المركز الرابع برصيد لقبين، بينما حصل كل من فالنسيا، وإشبيلية، وريال سرقسطة، وريال مايوركا، وريال سوسيداد على لقب وحيد.

واقيمت هذة النسخة من بطولة السوبر الاسباني على نظام الاربع فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث نجح فريق أتليتكو مدريد في الفوز على فريق برشلونة في الدور النصف نهائي، بينما تأهل فريق ريال مدريد على حساب فالنسيا.