رياضة | ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على أتليتكو بركلات الترجيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد الفوز على أتليتكو بركلات الترجيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه، بعدما تغلب على فريق أتليتكو مدريد بنتيجة 4 /1 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية.

الشوط الأول:

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأتليتكو، وكان النادي الملكي الاكثر استحواذا على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على المرمي، مع اعتماد الأتليتي على التأمين الدفاعي المحكم والهجمات المرتدة، والتي لم تسفر عن أي أهداف ايضًا.

وجاءت بداية الشوط الأول هجومية من جانب فريق ريال مدريد حيث حاول خطف هدف مبكر بتسديدة قوية من مودريتش تصدي لها الحارس أوبلاك، ورد الأتليتي بفرصة خطيرة بالدقيقة 13 بعدما ارتكب المدافع الإسباني سيرجيو راموس خطأ دفاعي كاد يكلف فريقه هدفًا بعدما استقبل جواو فيلكس الكرة بتسديدة قوية من خارط منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة 19 تسديدة صاروخية من موراتا من خارج منطقة الجزاء علي يمين ثيبوه كورتوا لكن خارج الملعب.

استمرت المحاولات الهجومية من جانب الفريقين لكن دون فائدة بفضل التفوق الدفاعي للفريقين الريال وأتليتكو، كما انحصر اللعب فترات طويلة في منتصف الملعب، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني:

شهدت بداية الشوط الثاني نشاط هجومي مكثف من جانب فريق ريال مدريد بحثا عن هدف التقدم، واستطاع الصربي لوكا يوفيتش اختراق دفاعات أتليتكو مدريد الحصينة لكنه لم ينجح في الوصول لمرمي الحارس "أوبلاك".

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لجأ فريق ريال مدريد لسلاح التسديدات من خارج منطقة الجزاء بعدما يأس اللاعبين في فك طلاسم دفاع الأتليتي، وكادت تسديدات لاعبي الملكي أن تهدد مرمي أتليتكو لكن تألق حارس مرمي الفريق حال دون استقبال شباكه أي أهداف.

وشهدت الدقيقة 60 اصابة سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، بعد كرة مشتركة مع ألفارو موراتا، لكنه خرج وتلقي العلاج وعاد سريعا لاستئناف المباراةز.

وفي الدقيقة 66 تلقي اللاعب فالفيردي تمريرة رائعة من زميله كارفخال داخل منطقة جزاء الأتليتي أمام المرمي مباشرة لكنها سددها بشكل غير متقن ليضيع على فريقه فرصة هدف مؤكد.

وكاد ألفارو موراتا أن يخطف هدف لأتليتكو مدريد بالدقيقة 79 بعدما انفرد بالحارس كورتوا لكنه سددها قوية وتصدي لها حارس الريال وحولها لركلة ركنية.

واستمرت محاولات الفريقين لخطف هدف الفوز بالدقائق الأخيرة لكن لم تنجح محاولاتهما لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

الأشواط الإضافية وركلات الترجيح:

اتجهت المباراة للأشواط الإضافية لتحديد بطل السوبر الإسباني، لكنها لم تشهد أي جديد على مستوي النتيجة حيث استمر التعادل السلبي مسيطرًا على أحداث اللقاء، بينما تعرض لاعب الريال فالفيردي للطرد بالدقيقة 115 بعد تدخل عنيف على ألفارو موراتا والذي كان قريبًا من تسجيل هدف للأتليتي بعد انفراد كامل بالمرمي.

ذهبت المباراة لركلات الترجيح لحسم اللقب بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وحسم فريق ريالم دريد المباراة لصالحه بالفوز بنتيجة 4 - 1 بعدما أضاع الأتليتي 3 ركلات، ليتوج الملكي بطلا لكأس السوبر الاسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه.