الامارات | سيرينا تعود إلى منصات التتويج وتتبرّع بجائزتها المالية

شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا تعود إلى منصات التتويج وتتبرّع بجائزتها المالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس، لقبها الأول في دورات محترفات كرة المضرب منذ عام 2017، بفوزها على مواطنتها جيسيكا بيغولا في المباراة النهائية لدورة أوكلاند النيوزيلندية بنتيجة 6-3 و6-4.

وحسمت وليامس (38 عاماً) المصنفة أولى في الدورة والأولى عالمياً سابقاً، المباراة النهائية في ساعة و35 دقيقة، لتحرز اللقب الـ73 في مسيرتها الاحترافية، والأول منذ تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في مطلع 2017 على حساب شقيقتها فينوس.

وغابت سيرينا بعدها أشهراً عن الملاعب لوضع مولودتها الأولى، وهي تسعى منذ عودتها في عام 2018، إلى إحراز لقبها الـ24 في بطولات الغراند سلام، ومعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت. وستكون الأميركية أمام فرصة جديدة لتحقيق ذلك، في النسخة المقبلة من البطولة الأسترالية المقررة في ملبورن 20 الجاري.\